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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский заслушал закрытый доклад Буданова и отчет Залужного

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Утро 1 августа у президента Украины Владимира Зеленского началось с важных докладов.

Об этом глава государства отчитался в своем Telegram-канале.

Так, министр МВД Игорь Клименко докладывал об атаках на пограничные области и ночном ударе пятью Шахедами по Харькову.

В докладе генерала Малюка говорилось о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога, Херсона.

Главкома Валерия Залужного Владимир Зеленский заслушал о ситуации на фронте.

Также доклады озвучили командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский.

О деталях применения средств противовоздушной обороны говорил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Был, отмечает президент Украины, и закрытый доклад начальника ГУР Кирилла Буданова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Игорь Клименко, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Александр Сырский, Президент України
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