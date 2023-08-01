Зеленский заслушал закрытый доклад Буданова и отчет Залужного
Утро 1 августа у президента Украины Владимира Зеленского началось с важных докладов.
Об этом глава государства отчитался в своем Telegram-канале.
Так, министр МВД Игорь Клименко докладывал об атаках на пограничные области и ночном ударе пятью Шахедами по Харькову.
В докладе генерала Малюка говорилось о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога, Херсона.
Главкома Валерия Залужного Владимир Зеленский заслушал о ситуации на фронте.
Также доклады озвучили командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский.
О деталях применения средств противовоздушной обороны говорил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Был, отмечает президент Украины, и закрытый доклад начальника ГУР Кирилла Буданова.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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