Зеленський заслухав закриту доповідь Буданова та звіт Залужного
Ранок 1 серпня в президента України Володимира Зеленського почався з важливих доповідей.
Про це глава держави прозвітував у своєму Telegram-каналі.
Так, міністр МВС Ігор Клименко доповідав про атаки на прикордонні області та нічний удар п’ятьма Шахедами по Харкову.
У доповіді генерала Малюка йшлося про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсону.
Головкома Валерія Залужного Володимир Зеленський заслухав щодо ситуації на фронті.
Також доповіли командувачі Олександр Сирський та Олександр Тарнавський.
Про деталі застосування засобів протиповітряної оборони говорив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Була, зазначає президент України, і закрита доповідь начальника ГУР Кирила Буданова.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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