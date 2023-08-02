Болгария передаст Украине 100 БТР уже осенью – СМИ

Болгария отправит в Украину около 100 бронетранспортеров уже в сентябре 2023 года.

Об этом сообщил депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев, один из инициаторов проекта.

Он объяснил, что в начале сентября парламент должен окончательно ратифицировать передачу ВСУ 100 БТРов, после чего техника будет отправлена в Украину.

Предложение о передаче Украине бронетехники внесено в парламент Болгарии 13 июля, а 21 июля депутаты поддержали поставку партии БТР.

Речь идет о бронетехнике преимущественно со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска в 1980-х.

По словам Мирчева, эта техника никогда не использовалась, некоторые из БТРов являются технически неисправными.

— Более 40 лет пылятся на складах и несут только расходы на их охрану и содержание, — сказал депутат.

Предоставляя Украине около 100 БТРов, Болгария надеется на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.

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