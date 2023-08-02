Болгарія передасть Україні 100 БТР уже восени – ЗМІ

Болгарія відправить в Україну близько 100 бронетранспортерів вже у вересні 2023 року.

Про це повідомив депутат болгарського парламенту Івайло Мірчев, один з ініціаторів проєкту.

Він пояснив, що на початку вересня парламент має остаточно ратифікувати передання ЗСУ 100 БТРів, після чого техніку буде відправлено до України.

Пропозицію про передання Україні бронетехніки внесено до парламенту Болгарії 13 липня, а 21 липня депутати підтримали постачання партії БТР.

Йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ у 1980-х.

За словами Мірчева, ця техніка ніколи не використовувалася, деякі з БТРів є технічно несправними.

– Понад 40 років припадають пилом на складах і спричиняють лише витрати на їхню охорону й утримання, – сказав депутат.

Надаючи Україні близько 100 БТРів, Болгарія сподівається на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.

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