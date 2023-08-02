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Украина
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Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу избрали меру пресечения

Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу избрали меру пресечения
Фото: УНИАН

Во вторник, 1 августа, Печерский суд Киева избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

26 июля Рабиновичу сообщили о подозрении в государственной измене.

— Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, — сообщало ГБР.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас Рабинович находится за границей.

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Источник: ГБР
Вадим Рабінович, ГБР, Державна зрада
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