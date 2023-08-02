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Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу избрали меру пресечения
Во вторник, 1 августа, Печерский суд Киева избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
26 июля Рабиновичу сообщили о подозрении в государственной измене.
— Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, — сообщало ГБР.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас Рабинович находится за границей.
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Источник: ГБР
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