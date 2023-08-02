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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу обрали запобіжний захід

Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу обрали запобіжний захід
Фото: УНІАН

У вівторок, 1 серпня, Печерський суд Києва обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

26 липня Рабіновичу повідомили про підозру в державній зраді.

– Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України, – повідомляло ДБР.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі Рабінович перебуває за кордоном.

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Джерело: ДБР
Вадим Рабінович, ДБР, Державна зрада
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