Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу обрали запобіжний захід
У вівторок, 1 серпня, Печерський суд Києва обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.
26 липня Рабіновичу повідомили про підозру в державній зраді.
– Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України, – повідомляло ДБР.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі Рабінович перебуває за кордоном.
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька