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Валентина Чорна, редактор ленты

В Укргидроэнерго сообщили, сколько лет понадобится на строительство Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

На строительные работы по восстановлению Каховской ГЭС после ее деоккупации потребуется около шести лет.

Об этом сообщает ЧАО Укргидроэнерго.

Отмечается, что разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года, а строительство собственно самой станции — около шести лет.

— На первом этапе также планируется проектирование временной плотины водохранилища. После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для перегораживания водохранилища и в условиях паводка поможет наполнить его водой до необходимого уровня, — говорится в сообщении.

Сейчас гидроэлектростанции готовятся к прохождению отопительного сезона. В частности, на станциях проводятся плановые ремонтные работы и реконструкция гидроэнергетического оборудования.

Недавно гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заверил, что восстановленная Каховская ГЭС будет современной и значительно мощнее разрушенной.

Ожидается, что станция будет иметь мощность до 520-580 МВт вместо 340 МВт, которые она производила до разрушения.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Російська агресія
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