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Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Укргідроенерго повідомили, скільки років знадобиться на будівництво Каховської ГЕС

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

На будівельні роботи з відновлення Каховської ГЕС після її деокупації потрібно близько шести років.

Про це повідомляє ПрАТ Укргідроенерго.

Зазначається, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а будівництво власне самої станції – близько шести років.

– На першому етапі також планується проєктування тимчасової греблі водосховища. Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня, – йдеться у повідомленні.

Наразі гідроелектростанції готуються до проходження опалювального сезону. Зокрема, на станціях проводяться планові ремонтні роботи та реконструкція гідроенергетичного обладнання.

Нещодавно гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота запевнив, що відбудована Каховська ГЕС буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану.

Очікується, що станція матиме потужність до 520-580 МВт замість 340 МВт, які вона виробляла до руйнації.

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