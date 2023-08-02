В Укргідроенерго повідомили, скільки років знадобиться на будівництво Каховської ГЕС
На будівельні роботи з відновлення Каховської ГЕС після її деокупації потрібно близько шести років.
Про це повідомляє ПрАТ Укргідроенерго.
Зазначається, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а будівництво власне самої станції – близько шести років.
– На першому етапі також планується проєктування тимчасової греблі водосховища. Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня, – йдеться у повідомленні.
Наразі гідроелектростанції готуються до проходження опалювального сезону. Зокрема, на станціях проводяться планові ремонтні роботи та реконструкція гідроенергетичного обладнання.
Нещодавно гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота запевнив, що відбудована Каховська ГЕС буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану.
Очікується, що станція матиме потужність до 520-580 МВт замість 340 МВт, які вона виробляла до руйнації.
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька