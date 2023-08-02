В Укргідроенерго повідомили, скільки років знадобиться на будівництво Каховської ГЕС

На будівельні роботи з відновлення Каховської ГЕС після її деокупації потрібно близько шести років.

Про це повідомляє ПрАТ Укргідроенерго. Зазначається, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а будівництво власне самої станції – близько шести років. – На першому етапі також планується проєктування тимчасової греблі водосховища. Після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і за умов паводку допоможе наповнити його водою до необхідного рівня, – йдеться у повідомленні. Наразі гідроелектростанції готуються до проходження опалювального сезону. Зокрема, на станціях проводяться планові ремонтні роботи та реконструкція гідроенергетичного обладнання. Нещодавно гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота запевнив, що відбудована Каховська ГЕС буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. Очікується, що станція матиме потужність до 520-580 МВт замість 340 МВт, які вона виробляла до руйнації. Читайте також Каховська ГЕС. В Україні розглядають проєкт будівництва нової потужнішої станції за $1 млрд

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