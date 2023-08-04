Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра не обнаружили мин или взрывчатки на крышах двух реакторов Запорожской АЭС.
Об этом говорится в официальном отчете агентства.
— Эксперты МАГАТЭ не обнаружили никаких мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий 3-го и 4-го энергоблоков и в машинных залах ЗАЭС после того, как вчера днем получили доступ к ним, — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он добавил, что команда МАГАТЭ продолжит просить доступ к крышам четырех других энергоблоков Запорожской АЭС.
— Я приветствую новость о том, что экспертам МАГАТЭ наконец предоставили этот дополнительный доступ на площадку. Своевременное, независимое и объективное освещение фактов на месте имеет решающее значение для продолжения усилий МАГАТЭ по поддержке ядерной и физической ядерной безопасности во время военного конфликта в стране, — заявил Гросси.
Напомним, вчера украинским саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС.
Как сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский, мины были обезврежены. Это позволило гарантировать безопасность экспертов.
Фото: Энергоатом