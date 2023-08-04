Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
На Черниговщине ночью остановили российскую ДРГ — Наев
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси

Окупанти на ЗАЕС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра не обнаружили мин или взрывчатки на крышах двух реакторов Запорожской АЭС.

Об этом говорится в официальном отчете агентства.

— Эксперты МАГАТЭ не обнаружили никаких мин или взрывчатых веществ на крышах реакторных зданий 3-го и 4-го энергоблоков и в машинных залах ЗАЭС после того, как вчера днем получили доступ к ним, — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что команда МАГАТЭ продолжит просить доступ к крышам четырех других энергоблоков Запорожской АЭС.

— Я приветствую новость о том, что экспертам МАГАТЭ наконец предоставили этот дополнительный доступ на площадку. Своевременное, независимое и объективное освещение фактов на месте имеет решающее значение для продолжения усилий МАГАТЭ по поддержке ядерной и физической ядерной безопасности во время военного конфликта в стране, — заявил Гросси.

Напомним, вчера украинским саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС.

Как сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский, мины были обезврежены. Это позволило гарантировать безопасность экспертов.

Читайте также
Оккупанты перевели 5-й энергоблок ЗАЭС в режим холодной остановки — МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси

Фото: Энергоатом

Война в Украине, ЗАЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Принял участие в тактических учениях: командир Азова Редис вернулся в строй
Денис Прокопенко (Редіс)
В Украине проведут повторные проверки состояния укрытий — Шмыгаль
Укриття
С Patriot на реверсе: НБУ посвятил новую оборотную памятную монету ПВО Украины
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси
6660 за три месяца: могут ли еще ВПЛ получить денежную помощь от Норвежского совета
гроші
Обнародовал данные, которые использовала РФ для корректировки огня: в Полтавской области подозревают депутата
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя.
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (04.08.2023)
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь