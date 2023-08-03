На дороге, по которой на ЗАЭС должны были ехать эксперты МАГАТЭ, нашли две мины – Тарнавский
Утром 3 августа украинским саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.
Мины, отмечает бригадный генерал, были обезврежены.
Это позволило обеспечить безопасность экспертов.
На обнародованном Александром Тарнавским видео слышны выстрелы из стрелкового оружия – в тот момент саперы как раз пытались ликвидировать вторую мину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.
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Источник: Командующий Тарнавский
Фото: Командующий Тарнавский