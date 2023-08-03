На дороге, по которой на ЗАЭС должны были ехать эксперты МАГАТЭ, нашли две мины – Тарнавский

Утром 3 августа украинским саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Мины, отмечает бригадный генерал, были обезврежены.

Это позволило обеспечить безопасность экспертов.

На обнародованном Александром Тарнавским видео слышны выстрелы из стрелкового оружия – в тот момент саперы как раз пытались ликвидировать вторую мину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Командующий Тарнавский

Фото: Командующий Тарнавский

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