Експерти МАГАТЕ не знайшли мін чи вибухівки на дахах двох реакторів ЗАЕС – Гроссі

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час огляду не виявили мін або вибухівки на дахах двох реакторів Запорізької АЕС.

Про це йдеться в офіційному звіті агентства.

– Експерти МАГАТЕ не виявили жодних мін чи вибухових речовин на дахах реакторних будівель 3-го і 4-го енергоблоків та в машинних залах ЗАЕС після того, як вчора вдень отримали доступ до них, – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що команда МАГАТЕ продовжить просити доступ до дахів чотирьох інших енергоблоків Запорізької АЕС.

– Я вітаю новину про те, що експертам МАГАТЕ нарешті надали цей додатковий доступ на майданчик. Своєчасне, незалежне та об’єктивне висвітлення фактів на місці має вирішальне значення для продовження зусиль МАГАТЕ з підтримки ядерної та фізичної ядерної безпеки під час військового конфлікту в країні, – заявив Гроссі.

Нагадаємо, вчора українським саперам вдалося виявити дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

Як повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський, міни було знешкоджено. Це дозволило гарантувати безпеку експертів.

Фото: Енергоатом

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