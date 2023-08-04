Главным является не скорость: в ГУР рассказали о тактике ведения боевых действий

Командиры Сил безопасности и обороны Украины ценят жизнь своих солдат, поэтому главные действия на поле боя ориентированы не на скорость, а неожиданность и точность ударов по врагу.

Об этом в интервью северомакедонскому изданию Civilmedia.mk заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, украинские военные делают все, чтобы вывести противника из строя — перекрыть пути снабжения, уничтожить склады оружия, выиграть контрартиллерийские бои, уничтожить вражеские средства разведки и ПВО.

— Российская агрессия в больших масштабах была направлена на блицкриг — быстрый захват и подчинение всей Украины. В экспертных кругах до вторжения 24 февраля 2022 года считали, что Украина долго не продержится. Но агрессор получил по зубам. И так будем продолжать… И главное здесь не столько скорость, сколько неожиданность и меткость выстрела, — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что для успешного контрнаступления Украине нужно больше боеприпасов, средств ПВО, средств разминирования, а также высокоточное оружие большой дальности.

Сейчас ситуация на поле боя сложная, но инициативой владеют Вооруженные силы Украины, все идет по плану.

Украинские военные быстро реагируют на изменения ситуации на поле боя. Военная разведка разоблачает намерения врага, а Силы обороны их срывают, заявил Скибицкий.

— Да, мы признаем, что враг хорошо закрепился на оккупированных украинских территориях: большие минные заграждения, несколько линий укреплений — все это, безусловно, влияет на темпы нашего продвижения. Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленно идет в наступление, скажу, что война — это не спортивное соревнование, — подчеркнул представитель ГУР.

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