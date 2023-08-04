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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Головним є не швидкість: в ГУР розповіли про тактику ведення бойових дій

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Командири Сил безпеки і оборони України цінують життя своїх солдатів, тому головні дії на полі бою орієнтовані не на швидкість, а несподіваність та точність ударів по ворогу.

Про це в інтерв’ю північномакедонському виданню Civilmedia.mk заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, українські військові роблять усе, щоб вивести противника з ладу – перекрити шляхи постачання, знищити склади зброї, виграти контрартилерійські бої, знищити ворожі засоби розвідки та ППО.

– Російська агресія у великих масштабах була спрямована на бліцкриг – швидке захоплення та підпорядкування всієї України. В експертних колах до вторгнення 24 лютого 2022 року вважали, що Україна довго не протримається. Але агресор отримав по зубах. І так будемо продовжувати… І головне тут не стільки швидкість, скільки несподіваність і влучність пострілу, – сказав Скібіцький.

Представник ГУР наголосив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно більше боєприпасів, засобів ППО, засобів розмінування, а також високоточна зброя великої дальності.

Наразі ситуація на полі бою складна, але ініціативою володіють Збройні сили України, все йде за планом.

Українські військові швидко реагують на зміни ситуації на полі бою. Військова розвідка викриває наміри ворога, а Сили оборони їх зривають, заявив Скібіцький.

– Так, ми визнаємо, що ворог добре закріпився на окупованих українських територіях: великі мінні загородження, кілька ліній укріплень – все це, безумовно, впливає на темпи нашого просування. Проте тим, хто вважає, що Україна надто повільно йде в наступ, скажу, що війна – це не спортивне змагання, – наголосив представник ГУР.

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Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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