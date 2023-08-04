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Перепрофилируем ПВО: Гуменюк объяснила, как Украина будет защищать порты от атак РФ

порт Ізмаїл
Фото: Getty Images

Украина перепрофилирует работу противовоздушной обороны, чтобы защитить портовую инфраструктуру от российских атак.

Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— То, что касается будущей защиты, мы продолжаем работу по перепрофилированию противовоздушной обороны. Продолжаются работы на всех уровнях, в том числе и с международными партнерами, для того чтобы усилить нас технически средствами воздушной противоракетной обороны, которые будут способны противодействовать тем видам вооружения, которые враг применяет на этом направлении, — сказала она в эфире Радио Свобода.

Гуменюк отметила, что с момента срыва Россией зерновой сделки оккупанты совершили уже 7 атак на портовую инфраструктуру Юга Украины.

Враг пытался повредить портовые производственные мощности, зерновые хранилища, а также само зерно.

— Атаки были осуществлены с использованием различного вида вооружения с разных направлений и максимально сосредоточены на достижении положительного результата. Но по состоянию на сейчас все порты Украины готовы продолжать свое участие в зерновой инициативе, если этот вопрос решится на общеполитическом уровне, — сказала пресс-секретарь.

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атака на порт Ізмаїл

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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