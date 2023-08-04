Перепрофилируем ПВО: Гуменюк объяснила, как Украина будет защищать порты от атак РФ
Украина перепрофилирует работу противовоздушной обороны, чтобы защитить портовую инфраструктуру от российских атак.
Об этом заявила пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
— То, что касается будущей защиты, мы продолжаем работу по перепрофилированию противовоздушной обороны. Продолжаются работы на всех уровнях, в том числе и с международными партнерами, для того чтобы усилить нас технически средствами воздушной противоракетной обороны, которые будут способны противодействовать тем видам вооружения, которые враг применяет на этом направлении, — сказала она в эфире Радио Свобода.
Гуменюк отметила, что с момента срыва Россией зерновой сделки оккупанты совершили уже 7 атак на портовую инфраструктуру Юга Украины.
Враг пытался повредить портовые производственные мощности, зерновые хранилища, а также само зерно.
— Атаки были осуществлены с использованием различного вида вооружения с разных направлений и максимально сосредоточены на достижении положительного результата. Но по состоянию на сейчас все порты Украины готовы продолжать свое участие в зерновой инициативе, если этот вопрос решится на общеполитическом уровне, — сказала пресс-секретарь.