Блокада моря: какие последствия будет иметь срыв зерновой сделки и угрозы РФ торговым кораблям

Черноморская зерновая инициатива, которую вместе с Турцией и ООН параллельно согласовали Украина и Россия, была прекращена 17 июля после того, как Кремль в одностороннем порядке вышел из соглашения.

Причиной для такого решения официальная Москва назвала удар по Керченскому мосту, соединяющему оккупированный Россией Крым и материковую часть РФ в ночь на 17 июля.

После объявления о выходе из зерновой сделки российские войска усилили обстрелы Юга Украины, в том числе атакуя Одесскую и Николаевскую области, атакуя, в первую очередь, порты и гражданскую инфраструктуру.

Как развивалась ситуация после выхода РФ из зерновой инициативы, стоит ли ждать новых российских атак по Югу Украины и перешла ли война в Черное море — обо всем этом читайте на Фактах ICTV.

Сначала на односторонний выход Кремля из соглашения отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который призвал Турцию и ООН, с которыми подписывалось соглашение со стороны официального Киева, продолжить экспорт зерна без участия России. Он передал генсеку ООН и президенту Турции соответствующие письма на согласование.

После этого Россия каждую ночь начала наносить удары по Одессе и по другим городам Юга Украины. Более того, Москва еще и объявила об угрозах для гражданских кораблей, которые плывут в украинские порты.

Так, в четверг, 20 июля, Минобороны РФ обнародовало свои угрозы: все корабли в Черном море, которые будут направляться в порты Украины, будут расцениваться российским флотом как суда, доставляющие военную помощь украинским Вооруженным силам. Таким образом Кремль объявил, что все гражданские корабли, которые захотят попасть в Украину через море, будут для них якобы легитимной военной целью.

Реакция Украины

В ответ на такое решение РФ Минобороны Украины заявило, что будет действовать зеркально: с 21 июля все корабли, которые будут направляться в порты России, так же будут расценены как потенциальная угроза.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отметили, что открыто угрожая гражданским судам, которые перевозят продукты питания из украинских портов, Россия намеренно создает военную угрозу на торговых маршрутах. Более того, Москва превратила Черное море “в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ” и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины.

Таким образом в Генштабе ВСУ объявили, что вся ответственность за риски полностью ложится на российское руководство.

— Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и по Керчь-Еникальскому проливу Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских будет одним — увеличение количества и масштабов ударов Сил обороны Украины по оккупационным войскам.

— Украина уже давно собрала в кучу все “красные линии” Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп. Попытки запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для РФ. Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов — не только от армии дронов, но и от флота дронов, — написал Данилов на своей странице в Facebook.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что защита портов Украины на Черном море должна быть обсуждена в стенах ООН.

— Украинские морские порты имеют стратегическое значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях отсутствия альтернативных эффективных логистических путей и политизации зернового транзита в странах Восточной Европы. Учитывая значение для продовольственной программы ООН, тема защиты черноморских портов должна быть вынесена на повестку дня Организации и стать общим делом для глобального мира, в том числе стран Азии, — написал он в Twitter.

Подоляк добавил, что даже в “циничном арифметическом расчете передача Украине существенного количества систем ПВО — ничто, если сравнивать с разрушением инфраструктуры и потерей единого торгового маршрута”.

Реакция Запада

На призыв по ООН отреагировала Великобритания, которая, как председательствующее государство в СБ ООН, созвала заседание на 17:00 21 июля по времени Киева.

В свою очередь, официальный Вашингтон дистанцировался от эскалации, заявив, что Соединенные Штаты не будут объявлять о поддержке корабли, которые направляются в порты Украины, поскольку это может обострить ситуацию.

Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга заявила, что пока ей “нечего сказать о том, что касается морской части”, когда ее спросили о поддержке Украины со стороны США на море.

При этом пресс-секретарь администрации президента США добавила, что поддержка Украины со стороны Вашингтона будет продолжаться, в том числе и в вопросах поставок украинской агропродукции на мировые рынки.

В то же время руководитель USAID Саманта Пауэр в эфире телемарафона Единые новости заявила, что сегодня Соединенные Штаты попытаются надавить на страны Африки и Глобального Юга, чтобы те повлияли на Россию.

— Я и президент Байден сейчас сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть страны — в частности, Глобального Юга, Африки — самим призвать Россию вернуться в соглашение. Я знаю, что для многих украинцев это прозвучит наивно, особенно после атак во вторник и среду, — сказала она.

Администратор USAID отметила, что кроме Черного моря есть и альтернативные маршруты — по железной дороге, Дунаю, автодорогам. Впрочем Пауэр признала, что эти пути не компенсируют те объемы агропродукции, которые шли через море.

По ее словам, дешевле будет экспортировать что-либо Черным морем, если руководители кораблей и страховые компании будут иметь согласие России.

Война перешла на море?

По мнению капитана 1-го ранга запаса Военно-морских сил ВСУ Андрея Рыженко, Россия действительно будет атаковать гражданские суда в Черном море, как делала это в начале полномасштабного вторжения.

— Мы знаем несколько случаев, когда суда были затоплены или повреждены, — сказал он в эфире национального телемарафона Единые новости.

В качестве примера он привел корабль под флагом Эстонии, который был затоплен на расстоянии 14 миль от Одессы.

В то же время Рыженко говорит, что российский флот может прибегнуть к провокациям, устанавливая морские мины на пути кораблей, а затем уверяя других в том, что это якобы украинские мины.

На вопрос о том, перемещается ли война на море, капитан 1-го ранга напомнил, что она и не исчезала с Черного моря.

— С первых часов войны она началась с моря. С моря и портов, потому что первые удары были нанесены по нашим портам и военно-морским базам, — напомнил он.

По его словам, с начала войны способности Украины на море увеличились, поэтому реакция Минобороны Украины на угрозу от всех кораблей, следующих в порты РФ или оккупированных территорий Украины, подкреплена оружием.

— Сейчас у нас есть береговые противокорабельные ракетные комплексы. Мы можем действовать против противника. Но это сдерживание ограничено северо-западной частью Черного моря. Если там будут такие корабли или суда, то мы можем наносить по ним удар, — сказал он.

Реакция рынков

После выхода России из соглашения, кроме государств, отреагировали и мировые рынки. Так, например, крупнейшие мировые брокеры приостановили страхование морских грузов из Украины, а регион Черного моря был отнесен к перечню имеющих повышенный риск.

По данным Reuters, страховые полисы были приостановлены именно после выхода Кремля из зерновой инициативы.

Ранее страхование каждого груза происходило на сумму до $50 млн, когда же теперь эта опция была приостановлена.

— В настоящее время процесс приостановлен. Он фактически приостановлен из-за того, что соглашение не было продлено, — заявил Дэвид Роу, глава британского грузового отдела Marsh, который выступал брокером объектов.

Страхование является основным фактором для осуществления перевозок через заблокированный ныне зерновой коридор.

— Есть все основания ожидать, что страхование будет продолжаться, но оно может быть сопряжено с высокой ценой. Безопасность и благополучие экипажа должны быть главным аспектом для каждого судовладельца, — заявил руководитель Marsh по морским и грузовым перевозкам Маркус Бейкер.

Параллельно с этим, срыв Россией соглашения об экспорте зерна из Украины и неблагоприятные погодные условия в США привели к стремительному росту фьючерсов на пшеницу и кукурузу на Чикагской бирже (CBOT) в среду, что нанесло ущерб для ряда трейдеров.

Как пишет Reuters, на Чикагской бирже декабрьская кукуруза выросла на 9,3% за последние две сессии, что стало самым большим двухдневным скачком контракта на 2023 год и самым большим двухдневным ростом самой активной кукурузы с 1 марта 2022 года.

При этом информагентство отмечает, что рост цен на кукурузу может быть связан с прогнозом более жаркой и сухой погоды в США, а не со срывом зерновой сделки.

Наиболее активные фьючерсы на пшеницу на СВОТ (Чикагская торговая палата, — Ред.) в среду выросли на 8,5%, что стало самым большим однодневным ростом пшеницы с 28 февраля 2022 года, всего через несколько дней после вторжения России в Украину.

Фьючерсы на пшеницу и кукурузу в среду достигли самых высоких цен с 27 июня, а пшеница в какой-то момент торговалась выше предела в 60 центов за бушель. Последний раз пшеница достигала дневного лимита в мае 2022 года, когда Индия приняла решение о запрете экспорта.

Что дальше?

Как пишет Bloomberg, сейчас актуален вопрос, как долго продержится морская блокада России и удастся ли организовать новое черноморское соглашение.

Ранее Кремль говорил, что готов вернуться к зерновой сделке, если условия России будут выполнены. Среди условий РФ было повторное подключение одного из российских сельскохозяйственных банков к международной платежной системе SWIFT. Также Кремль выдвигал дополнительные требования к логистике и страхованию.

При этом со стороны Украины звучат заявления о том, что уже ищут другие способы увеличить экспортный потенциал по альтернативным маршрутам, хотя это может занять время.

Одним из вариантов сейчас рассматривается поставка агропродукции через реки и по суше, но этих маршрутов, очевидно, не будет достаточно.

Bloomberg отмечает, что теперь реки и железная дорога будут иметь большее влияние на мировые поставки зерна и сыграют ключевую роль в снижении растущих цен на продукты питания.

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