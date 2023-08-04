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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Перепрофільовуємо ППО: Гуменюк пояснила, як Україна захищатиме порти від атак РФ

порт Ізмаїл
Фото: Getty Images

Україна перепрофільовує роботу протиповітряної оборони, щоб захистити портову інфраструктуру від російських атак.

Про це заявила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Те, що стосується майбутнього захисту, ми продовжуємо роботу з перепрофілювання протиповітряної оборони. Продовжуються роботи на всіх рівнях, в тому числі і з міжнародними партнерами, для того, щоб посилити нас технічно засобами повітряної протиракетної оборони, які будуть здатні протидіяти тим видам озброєння, які ворог застосовує на цьому напрямку, — сказала вона в етері Радіо Свобода.

Гуменюк наголосила, що з моменту зриву Росією зернової угоди окупанти здійснили вже 7 атак на портову інфраструктуру Півдня України.

Ворог намагався пошкодити портові виробничі потужності, зернові сховища, а також саме зерно.

– Атаки були здійснені з використанням різного виду озброєння з різних напрямків і максимально зосереджені на досягненні позитивного результату. Але станом на зараз всі порти України готові продовжувати свою участь в зерновій ініціативі, якщо це питання вирішиться на загальнополітичному рівні, – сказала речниця.

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атака на порт Ізмаїл

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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