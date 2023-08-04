Ворог підтягує професійні підрозділи на Півдні та Сході України – Маляр
Російська армія підтягує свої резерви і на Півдні, і на Сході України. Зокрема, ворог залучає професійні підрозділи.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
– Ворог підтягує свої резерви, а вони у Росії є, бо це величезна країна. В основному підтягують саме професійні підрозділи. І на Сході, і на Півдні ми фіксуємо зараз десантно-штурмові загони РФ, які фактично кинуті в бій і там, і там, – сказала вона.
Раніше Маляр повідомляла, що Сили оборони продовжують наступ на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському. Попри шалений спротив ворога, українські війська поступово рухаються вперед.
Однак епіцентром бойових дій залишається Східний фронт. На Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямках тривають важкі бої, кількість ворожих обстрілів збільшилась.