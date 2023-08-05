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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты заявляют о движении надводного дрона вблизи Севастополя

севастополь
Фото: Pixabay

Вблизи Севастополя оккупанты зафиксировали надводный дрон.

Об этом сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, движение надводного беспилотника контролирует российский флот — дрон пытаются уничтожить.

В связи с экстренной ситуацией ограничили движение яликов (небольших лодок) из Балаклавы на пляжи и обратно.

Ждем официальной информации от украинских военных.

Ночью якобы украинские беспилотники атаковали танкер SIG. Танкер от удара получил пробоину возле машинного отделения с правой стороны, из-за чего машинное отделение затопило.

Дрони, Севастополь
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