Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты заявляют о движении надводного дрона вблизи Севастополя
Вблизи Севастополя оккупанты зафиксировали надводный дрон.
Об этом сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, движение надводного беспилотника контролирует российский флот — дрон пытаются уничтожить.
В связи с экстренной ситуацией ограничили движение яликов (небольших лодок) из Балаклавы на пляжи и обратно.
Ждем официальной информации от украинских военных.
Ночью якобы украинские беспилотники атаковали танкер SIG. Танкер от удара получил пробоину возле машинного отделения с правой стороны, из-за чего машинное отделение затопило.
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