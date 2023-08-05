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Атака на нефтяной танкер SIG: россияне заявляют об образовании пробоины в судне

танкер SIG

Россияне заявляют, что ночью якобы украинские беспилотники атаковали подсанкционный танкер SIG.

В соцсетях пропагандисты публикуют фото последствий удара по танкеру.

На фото видно разбитые от взрыва окна, поломанное оборудование.

В Росморречфлоте заявили, что танкер SIG получил пробоину возле машинного отделения с правой стороны. Из-за этого машинное отделение затопило, танкер не смог дальше идти самостоятельно. Пропагандисты говорят, что члены экипажа начали выкачивать воду.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео удара морского дрона по российскому танкеру.

По его словам, это была спецоперация по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

— Как результат — один из самых мощных нефтяных танкеров РФ (построенный в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) начал “отрицательное плавание” возле Крымского моста. Танкер был хорошо нагружен горючим, поэтому фейерверк было видно издалека, — рассказал журналист.

Официальных комментариев от украинских военных относительно танкера пока нет.

Стоит отметить, что танкер SIG почти четыре года находится под санкциями США.

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Фото: скриншот с видео

Взрыв, Дрони, Керченский мост
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