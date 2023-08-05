Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти заявляють про рух надводного дрона поблизу Севастополя
Поблизу Севастополя окупанти зафіксували надводний дрон.
Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.
За його словами, рух надводного безпілотника контролює російський флот – дрон намагаються знищити.
У зв’язку з екстреною ситуацією обмежили рух яликів (невеликих човнів) із Балаклави на пляжі й назад.
Чекаємо на офіційну інформацію від українських військових.
Уночі нібито українські безпілотники атакували танкер SIG. Танкер від удару дістав пробоїну біля машинного відділення з правого боку. Через це машинне відділення затопило.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео