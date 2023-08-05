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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти заявляють про рух надводного дрона поблизу Севастополя

севастополь
Фото: Pixabay

Поблизу Севастополя окупанти зафіксували надводний дрон.

Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

За його словами, рух надводного безпілотника контролює російський флот – дрон намагаються знищити.

У зв’язку з екстреною ситуацією обмежили рух яликів (невеликих човнів) із Балаклави на пляжі й назад.

Чекаємо на офіційну інформацію від українських військових.

Уночі нібито українські безпілотники атакували танкер SIG. Танкер від удару дістав пробоїну біля машинного відділення з правого боку. Через це машинне відділення затопило.

Дрони, Севастополь
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