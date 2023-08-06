Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
На саммите в Саудовской Аравии участники пришли к согласию, что уважение территориальной целостности Украины — это ключевой пункт любого мирного соглашения.
Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники в ЕС.
— В Джидде появилось понимание того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения, — говорится в сообщении.
Источники издания также сообщили, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной, — добавляют инсайдеры.
Ранее американская газета NYT сообщала, что Украина в Саудовской Аравии предпримет попытку изолировать и ослабить Россию.
Источник: Corriere della Sera
Фото: Игорь Жовква