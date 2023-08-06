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Бедрак Виктория, редактор ленты

Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ

Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ

На саммите в Саудовской Аравии участники пришли к согласию, что уважение территориальной целостности Украины — это ключевой пункт любого мирного соглашения.

Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники в ЕС.

— В Джидде появилось понимание того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения, — говорится в сообщении.

Источники издания также сообщили, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым вопросам десяти пунктов формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной, — добавляют инсайдеры.

Ранее американская газета NYT сообщала, что Украина в Саудовской Аравии предпримет попытку изолировать и ослабить Россию.

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Источник: Corriere della Sera

Фото: Игорь Жовква

Война в Украине, Саміт, Саудівська Аравія
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