Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ

На саміті у Саудівській Аравії учасники дійшли згоди, що повага до територіальної цілісності України – це ключовий пункт будь-якої мирної угоди.

Про це повідомляє Corriere della Sera із посиланням на джерела в ЄС.

– У Джидді з’явилося розуміння того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якої мирної угоди, – йдеться у повідомленні.

Джерела видання також повідомили, що було вирішено сформувати робочі групи з ключових питань десяти пунктів формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

– Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року вона вважається цілком реальною, – додають інсайдери.

Раніше американська газета NYT повідомляла, що Україна у Саудівській Аравії зробить спробу ізолювати та послабити Росію.

Джерело: Corriere della Sera

Фото: Ігор Жовква

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