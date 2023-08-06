Пилоты уже планируют, как будут уничтожать врага на F-16: интервью с Юрием Игнатом

Уже совсем скоро украинские пилоты должны отправиться в страны-партнеры для обучения на многофункциональных истребителях F-16. Это долгожданное событие должно произойти до конца лета.

По случаю Дня воздушных сил ВСУ Факты ICTV пообщались с их спикером Юрием Игнатом об особенностях тренировок пилотов на F-16, усилении ПВО, героизме во время войны и истории возникновения легенды о Призраке Киева.

– Наши пилоты уже готовы отправляться на обучение на истребителях F-16? Чего они сейчас ждут?

– Пилоты смотрят далеко вперед и ждут своего возвращения в Украину на F-16. Об этом вчера (разговор состоялся 5 августа, — Ред.) и командующий заявил в Нацбанке, где презентовали монету ко Дню Воздушных сил. Он сказал: Поверьте, они быстро овладеют истребителем и скоро вернутся выполнять задачи в украинском небе.

Именно этого ожидают пилоты. Они уже думают о возвращении, и чтобы этой техникой выбивать оккупантов, выгнать их с нашей земли, завоевать преимущество в воздухе. Это необходимо. Потому что без воздушного прикрытия, без того, чтобы контролировать воздушное пространство над полем битвы в целом, крайне сложно проводить какие-то наземные операции.

Поэтому пилоты сейчас ждут команды, команда будет сверху: собрать вещи и ехать. К этому они готовы давно. Потому будет команда – поедут. А куда именно, в каком количестве – это непубличная информация.

Речь идет о небольших группах в начале, потому что изучаются разные критерии пилотов: знание английского языка, профессиональная деятельность. Определено по приоритетности, кто лучше подготовлен, а кому еще где-то нужно подтянуть тот же английский язык.

Будут отправлены группы на обучение в Данию, позже в Румынию, в Великобританию, а возможно и в другие страны, где есть площадки для овладения теорией и практикой на самолетах F-16.

– Уже определены четкие временные рамки этих учений?

– Чтобы осуществить любой замысел, нужен план действий, дорожная карта, которая будет определяющим документом для всего процесса переобучения, переподготовки летчиков, авиационных специалистов, офицеров наземных служб, то есть офицеров боевого управления. Этот план действий уже давно есть, нам только нужно его постоянно согласовывать, консультироваться с нашими западными партнерами, с участниками авиационной коалиции.

Поэтому здесь невозможно четко сказать, что условно 25-го числа такого-то месяца обучение закончится. Все, кто публично коммуницирует от украинской власти, иностранных партнеров – у каждого свое видение.

Министр обороны (Алексей Резников, – Ред.) говорил, что до конца года украинские пилоты могут (применять самолеты F-16, – Ред.) или в начале следующего. Министр иностранных дел (Дмитрий Кулеба, – Ред.) уже менее оптимистично сказал, что к первому кварталу следующего года. Некоторые на Западе говорят о еще больших сроках.

Я думаю, что мы все окончательно узнаем в процессе. Когда пилоты непосредственно начнут интенсивную подготовку на тренажерах, авиасимуляторах и практическую на самолетах – станет понятно, насколько быстро они смогут овладеть.