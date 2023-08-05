Украина в Саудовской Аравии предпримет попытку изолировать и ослабить Россию – NYT

На встрече в Саудовской Аравии Украина предпримет новую попытку заручиться поддержкой десятков стран, что станет началом более широкой кампании, направленной на наращивание дипломатического потенциала для изоляции и ослабления России в ближайшие месяцы.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран на переговоры в порт Джидда на Красном море. Среди них — Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые богатые нефтью страны Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, в течение полномасштабной войны.

Отмечается, что многие приглашенные правительства отвергают концепцию выбора стороны, рассматривая войну как соревнование между глобальными державами, в котором они не хотят участвовать.

— Эта встреча является отправной точкой того, что, как ожидается, станет основным дипломатическим шагом Украины в ближайшие месяцы, направленным на то, чтобы попытаться ослабить Россию, — пишет газета.

В то же время, отмечается, что украинские и западные официальные лица пытаются быть сдержанными от ожиданий этих переговоров, подчеркивая, что они вряд ли приблизят окончание войны и что многие приглашенные страны вряд ли изменят свою позицию.

В Джидде будут присутствовать нейтральные страны, такие, как Индонезия, Индия, Мексика и Южная Африка. Все они, пишет NYT, стремятся увидеть окончание войны, учитывая экономические трудности, которые она вызвала, но этого может быть недостаточно, чтобы заставить их выступить против Москвы.

— Для Украины эта встреча происходит в решающий момент, — отмечает газета.

Выбор Саудовской Аравии как места проведения саммита не был случайным, говорят украинские чиновники. Как и многие страны Ближнего Востока, Саудовская Аравия придерживается взвешенной позиции относительно войны, оказывая финансовую помощь Украине, хотя и развивает тесные связи с Россией.

Китай, который уклонился от участия в подобной встрече в июне в Копенгагене, заявил, что будет присутствовать в Джидде. Это может свидетельствовать об углублении его связей с принимающей саммит страной. Пекин пытается балансировать на грани, заявляя о нейтралитете в войне, несмотря на то, что оказывает РФ поддержку.

Научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Алисия Бачульская отметила, что участие Китая не означает, что он меняет свою позицию относительно войны. Но это может помочь отшлифовать тщательно культивируемые усилия, направленные на то, чтобы выглядеть ответственным и нейтральным игроком.

Для Саудовской Аравии, которая уже давно выступает посредником в урегулировании региональных конфликтов, встреча в Джидде знаменательна тем, что королевство принимает активное участие в разрешении кризиса наивысшего мирового приоритета.

Для 38-летнего принца Мухаммада бин Салмана аль Сауда переговоры в эти выходные — еще один шанс попробовать позиционировать себя как мирового лидера с влиянием далеко за пределами своего региона и как посредника, который может усадить за стол переговоров нейтральные государства.

Источник : NYT

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