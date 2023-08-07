Украинские граждане в Польше: сколько людей планируют остаться и вернуться домой

Сейчас больше трудоспособных и молодых беженцев из Украины хотят остаться в Польше на дольше, чем тех, которые намерены вернуться на родину.

Об этом свидетельствуют данные исследования Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы, проведенного Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Эксперты сделали сравнительную характеристику портретов украинцев, которые планируют остаться в Польше по крайней мере на год, и тех, кто намерен вернуться в Украину. Ранее сообщалось, что треть украинских беженцев хочет остаться в Польше по меньшей мере на год или навсегда. 47% выразили намерение вернуться в Украину перед или сразу после окончания войны.

Средний возраст беженцев, которые планируют задержаться в Польше — 34,3 года. Тех, кто хочет вернуться в Украину — 38,2 года. В то же время почти вдвое больше украинцев младшего возраста от 18-25 лет намерены остаться в Польше дольше (21% против 12%).

Также на 13% больше граждан Украины в возрасте 36-45 лет декларируют намерение остаться в Польше, чем вернуться в Украину. Зато в 3,5 раза больше украинских беженцев в возрасте от 45 лет собираются вернуться домой (12% против 5%), а также на 10% больше в возрасте 26-35 лет желают вернуться на родину (26% против 36%).

Около 79% украинских беженцев, которые хотят остаться в Польше, работают. Из них 24% — по специальности, а более половины выполняют работу ниже квалификаций (52%).

Среди тех, кто хочет вернуться в Украину, процент трудоустроенных украинцев ниже — 65%. Однако среди них немного меньше лиц, работающих ниже квалификаций (46%) и также 24% имеющих работу в соответствии с профессией.

Среди тех, украинских беженцев, которые намерены остаться в Польше, больше всего выходцев с Севера Украины (33%), Юга (28%) и Центра (19%). В то же время больше всего украинцев хотят вернуться домой: с Севера Украины — 50%, Центра — 18%, и Юга (15%). На 5% больше украинцев с Востока хотят остаться в Польше, чем вернуться домой.

— После полномасштабного вторжения в первые месяцы войны именно с Севера, Центра и Юга выезжало больше всего украинцев в Польшу. Сейчас северные области Украины свободны, поэтому все больше украинцев возвращается домой или ждет момента окончания войны, чтобы вернуться.

После деоккупации Херсона в прошлом году мы наблюдали тенденцию, что часть украинцев также возвращались домой. Но сейчас не все жители украинского Юга спешат это делать: часть этих территорий остается под российской оккупацией, остается опасность из-за постоянных обстрелов на свободных или освобожденных территориях. Однако то, что в Польше небольшая доля украинских беженцев с Востока, говорит о том, что большинство представителей этого региона, которые хотели выехать в Польшу, сделали это еще в начале войны в 2014-2015 годах, — пояснила руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Эксперты также сравнили, что мотивирует украинских беженцев оставаться в Польше и возвращаться в Украину.

Наличие друзей и знакомых в Польше, доброжелательное отношение поляков и культурная близость, а также система образования, возможность легче найти работу и доступ к социальным льготам являются основными причинами, которые побуждают остаться в Польше украинцев на год или навсегда.

Основными факторами для украинцев, которые планируют вернуться в Украину, является возможность воссоединения с семьей, членство Украины в ЕС и НАТО, увеличение уровня оплаты и улучшение условий труда, реформы в судебной и системе здравоохранения, а также помощь государства в восстановлении, возвращении утраченного или поврежденного жилья.

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Анкета опроса разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета с использованием некоторых вопросов от Министерства семьи и социальной политики, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

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