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Юлия Захарченко, редактор ленты

Половина украинцев будут обращаться за документами на более долгий срок пребывания в Польше — опрос

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

Половина граждан Украины, находящихся в Польше, заявляют о готовности официально обратиться за документами на более длительный срок пребывания в этой стране (разрешение на постоянное или временное проживание).

Среди военных беженцев этот процент ниже (36%) по сравнению с 60% среди довоенных мигрантов (украинцев, прибывших в Польшу до начала полномасштабного вторжения).

Об этом свидетельствует исследование Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы, проведенное Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

В то же время до полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года, количество желающих получить вид на жительство было таким же — 50%.

Авторы исследования утверждают, что довоенные мигранты воспринимают Польшу как страну, где можно остаться на дольше, тогда как для военных беженцев Польша является местом временного убежища.

Однако интересен тот факт, что больше граждан Украины настроены обращаться за польским гражданством (15%), чем тех, кто заявляет о желании жить в Польше постоянно (10%).

— Эту разницу можно объяснить возможностями, которые предоставляет гражданство стран ЕС, учитывая свободу передвижения. Вероятно, оно является определенной привилегией и гарантией безопасности для граждан Украины, — считает руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Ранее эксперты EWL, ссылаясь на данные исследования сообщали, что перспектива членства Украины в НАТО и ЕС являются ключевыми факторами, которые мотивируют украинских беженцев возвращаться из Польши на родину после окончания войны.

Так, 51% беженцев, которые нашли убежище в Польше после полномасштабного вторжения, и аж 67% экономических мигрантов, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, указывают на перспективу вступления Украины в Европейский Союз как наиболее мотивирующий фактор для возвращения.

В 2022 году граждане Украины в Польше получили рекордное количество польских паспортов среди иностранцев. Около 5,2 тыс. украинцев стали гражданами Польши.

Кроме того, по данным Управления по делам иностранцев в Польше, по состоянию на конец февраля 2023 года, 360 тыс. граждан Украины имели вид на жительство. Преимущественно их выдавали в связи с трудоустройством. Более 65 тыс. граждан Украины имеют разрешение на постоянное проживание или разрешение на долгосрочное проживание в ЕС.

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Анкета опроса была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета с использованием некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

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Європейський Союз, Война в Украине, Польша, Украина-Польша, Українці
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