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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 08.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 37 боевых столкновений.

Такие данные 8 августа озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 08.08.2023

Карта бойових дій 7 серпня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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