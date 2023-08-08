Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 08.08.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 37 боевых столкновений.
Такие данные 8 августа озвучили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 08.08.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 531-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.Артур Свинаренко