Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 08.08.2023 – ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень.
Такі дані 8 серпня озвучили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 08.08.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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