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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 08.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень.

Такі дані 8 серпня озвучили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 08.08.2023

Карта бойових дій 7 серпня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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