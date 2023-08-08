Карта бойових дій на 08.08.2023 – ситуація на фронті

Протягом доби на фронті відбулось 37 бойових зіткнень.

Такі дані 8 серпня озвучили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 08.08.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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