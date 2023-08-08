Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів

Одеська область готується до відкриття моря до оксамитового сезону.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Купер вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

– Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води в Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам, – зазначив Олег Кіпер.

Безпека, наголошує очільник області, – понад усе, тому пляжі мають бути обладнані:

захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;

спостережно-рятувальними постами;

буями;

засобами гучного мовлення;

наявними поблизу укриттями.

Олег Кіпер доручив Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській РВА до 17:00 10 серпня підготувати пляжі з урахуванням усіх перелічених вимог та подати акти про готовність до ОВА.

Ті, хто не встигнуть, можуть подати документи пізніше, але очільник області закликає районні адміністрації все ж вкластися в терміни, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів.

– За прогнозом, буде до +30°, тож чекаємо всіх на наших найкращих у світі пляжах, – зазначив керівник Одеської ОВА.

Джерело: Олег Кіпер

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