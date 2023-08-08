Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
Одеська область готується до відкриття моря до оксамитового сезону.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Купер вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.
– Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води в Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам, – зазначив Олег Кіпер.
Безпека, наголошує очільник області, – понад усе, тому пляжі мають бути обладнані:
- захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;
- спостережно-рятувальними постами;
- буями;
- засобами гучного мовлення;
- наявними поблизу укриттями.
Олег Кіпер доручив Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській РВА до 17:00 10 серпня підготувати пляжі з урахуванням усіх перелічених вимог та подати акти про готовність до ОВА.
Ті, хто не встигнуть, можуть подати документи пізніше, але очільник області закликає районні адміністрації все ж вкластися в терміни, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів.
– За прогнозом, буде до +30°, тож чекаємо всіх на наших найкращих у світі пляжах, – зазначив керівник Одеської ОВА.
Джерело: Олег Кіпер
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський