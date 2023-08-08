Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Хмари диму та пилу: в порту Туреччини пролунав потужний вибух на зерновому складі
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів

Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
Фото: Getty Images

Одеська область готується до відкриття моря до оксамитового сезону.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Купер вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

– Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води в Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам, – зазначив Олег Кіпер.

Безпека, наголошує очільник області, – понад усе, тому пляжі мають бути обладнані:

  • захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;
  • спостережно-рятувальними постами;
  • буями;
  • засобами гучного мовлення;
  • наявними поблизу укриттями.

Олег Кіпер доручив Одеській, Білгород-Дністровській та Ізмаїльській РВА до 17:00 10 серпня підготувати пляжі з урахуванням усіх перелічених вимог та подати акти про готовність до ОВА.

Ті, хто не встигнуть, можуть подати документи пізніше, але очільник області закликає районні адміністрації все ж вкластися в терміни, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів.

– За прогнозом, буде до +30°, тож чекаємо всіх на наших найкращих у світі пляжах, – зазначив керівник Одеської ОВА.

Джерело: Олег Кіпер

відпочинок в Одесі, Війна в Україні, Каховська ГЕС, море в Одесі, Одеса, Одеська область, одеський пляж, Чорне море
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта бойових дій на 10.08.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Вибухи в Криму: окупанти кажуть, що збивали 11 БпЛА
Вибух
Працює пожежний потяг: ворожі дрони зруйнували нафтобазу на Рівненщині
Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
10 днів боролася за життя: померла 16-річна Влада, яка потрапила під обстріл у Херсоні
Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Відео
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців

Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

Орест Дрималовський
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.08.2023)
Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.08.2023)
Оксамитовий сезон: Одещина готується на вихідних зустрічати туристів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь