Празднование Рош ха-Шана: хасидов просят воздержаться от поездки в Украину

Паломникам-хасидам рекомендуют в этом году воздержаться от посещения Умани для празднования Рош ха-Шана. Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов со стороны России.

Об этом сообщили в СБУ и в Черкасской ОВА.

В СБУ сообщили, что решение приняли совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

Также не исключается, что Россия может использовать массовое скопление паломников для устройства провокаций.

— Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, — написал руководитель ОВА Черкасской области Игорь Табурец.

В то же время, руководитель ОВА добавил, что власть понимает, что часть верующих все же решится приехать, как это было в прошлом году. Он отметил, что в городе будут усилены меры безопасности.

Также планируются такие направления работы: оказание медицинской помощи, функционирование заведений общественного питания, работа коммунальщиков, противоэпидемические мероприятия и тому подобное.

В СБУ напомнили, что паломники, которые приедут на празднование еврейского Нового года с 25 по 27 сентября, должны соблюдать требования режимных мероприятий: комендантского часа, реагирования на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов.

Источники: СБУ, Черкасская ОВА

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