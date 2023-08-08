Святкування Рош га-Шана: хасидів просять утриматися від поїздки в Україну

Паломникам-хасидам рекомендують цьогоріч утриматися від відвідин Умані для святкування Рош га-Шана. Це пов’язано з високою ймовірністю ракетних обстріл із боку Росії.

Про це повідомили в СБУ та у Черкаській ОВА.

В СБУ повідомили, що рішення ухвалили спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади.

Також не виключається, що Росія може використати масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

– Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії, – написав керівник ОВА Черкащини Ігор Табурець.

Водночас керівник ОВА додав, що влада розуміє, що частина вірян все ж наважиться приїхати, як це було торік. Він зауважив, що у місті буде посилено заходи безпеки.

Також опрацьовуються такі напрями роботи: надання медичної допомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи тощо.

В СБУ нагадали, що паломники, які приїдуть на святкування єврейського Нового року з 25 по 27 вересня, повинні дотримуватися вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.

Джерела: СБУ , Черкаська ОВА

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