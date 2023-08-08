Все только начинается: в США заявили, что контрнаступление ВСУ имеет потенциал для успеха

Контрнаступление Вооруженных сил Украины имеет потенциал для успеха. Следующие несколько месяцев покажут, чего смогут добиться украинские военные.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью агентству Укринформ.

– Я считаю, что “все только начинается”, как мы говорим. То есть, у нас еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Нет сомнений, что это будет очень сложно, – отметил он.

Карпентер напомнил, что наступательные боевые действия требуют больше ресурсов, в том числе человеческих, чем оборонительные операции. К тому же российские оккупанты заминировали значительные территории на линии фронта.

Именно поэтому контрнаступление ВСУ будет проходить сложно, но может достичь успеха.

– На данном этапе я не хотел бы делать слишком много прогнозов. Но, безусловно, потенциал для достижения успеха у Украины есть. И если будет возможность, все может развиваться быстро. Так что посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев, — подчеркнул представитель США.

Карпентер добавил, что украинские военные очень хорошо подготовлены. Он назвал существенным преимуществом их решительность и высокий моральный дух.

Представитель США уточнил, что украинцы освобождают родную землю, защищают свои семьи и города от безжалостной агрессии РФ. Тогда как оккупанты не имеют такой мотивации и действуют только из империалистических соображений, чтобы захватить территории.

– Я бы не сбрасывал со счетов эту мотивацию. По моему убеждению, с точки зрения решительности, морального духа, явное преимущество – на украинской стороне, — сообщил он.

Карпентер отметил, что если Украина и дальше будет получать все необходимое вооружение, то сможет показать результат на поле боя.

Он также убежден, что наше государство выиграет эту войну, поскольку речь идет о выживании украинцев как нации.

Источник : Укринформ

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