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Юлия Соколова, редактор ленты

Все только начинается: в США заявили, что контрнаступление ВСУ имеет потенциал для успеха

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины имеет потенциал для успеха. Следующие несколько месяцев покажут, чего смогут добиться украинские военные.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью агентству Укринформ.

– Я считаю, что “все только начинается”, как мы говорим. То есть, у нас еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Нет сомнений, что это будет очень сложно, – отметил он.

Карпентер напомнил, что наступательные боевые действия требуют больше ресурсов, в том числе человеческих, чем оборонительные операции. К тому же российские оккупанты заминировали значительные территории на линии фронта.

Именно поэтому контрнаступление ВСУ будет проходить сложно, но может достичь успеха.

– На данном этапе я не хотел бы делать слишком много прогнозов. Но, безусловно, потенциал для достижения успеха у Украины есть. И если будет возможность, все может развиваться быстро. Так что посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев, — подчеркнул представитель США.

Карпентер добавил, что украинские военные очень хорошо подготовлены. Он назвал существенным преимуществом их решительность и высокий моральный дух.

Представитель США уточнил, что украинцы освобождают родную землю, защищают свои семьи и города от безжалостной агрессии РФ. Тогда как оккупанты не имеют такой мотивации и действуют только из империалистических соображений, чтобы захватить территории.

– Я бы не сбрасывал со счетов эту мотивацию. По моему убеждению, с точки зрения решительности, морального духа, явное преимущество – на украинской стороне, — сообщил он.

Карпентер отметил, что если Украина и дальше будет получать все необходимое вооружение, то сможет показать результат на поле боя.

Он также убежден, что наше государство выиграет эту войну, поскольку речь идет о выживании украинцев как нации.

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Все только начинается: в США заявили, что контрнаступление ВСУ имеет потенциал для успеха

Источник: Укринформ
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Майкл Карпентер, США
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