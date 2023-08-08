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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ближе к зиме: Генштаб Эстонии о продвижении украинских войск

Ближе к зиме: Генштаб Эстонии о продвижении украинских войск
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель начальника Генерального штаба Эстонии, полковник Март Вендла считает, что Украина пока не добилась значительных успехов в ходе контрнаступления, но ВСУ могут продвинуться ближе к зиме.

Об этом сообщает издание ERR.

По словам Марта Вендла, Силы обороны Украины имеют преимущество перед армией РФ в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, ведь благодаря хорошей боевой разведке ВСУ способны лучше использовать свое вооружение.

Но продвижению Украины мешает довольно протяжный фронт, более чем 1 000 км, и разнообразие рельефа.

Например, на Херсонском направлении противнику очень “помогает” Днепр — широкая река, из-за которой переход на левый берег затруднен.

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Если взять Донецкое направление, то этот регион покрыт крупными городами. Это означает, что война на этом направлении или продвижение контрнаступления будет означать постоянные уличные бои.

На Луганском направлении много болот и лесов, что облегчает россиянам оборону.

Март Вендла добавил, что российские войска также значительно усилили оборону с момента ухода из Херсона.

— Если остальные области имеют в среднем по 400 объектов обороны на район, то на направлении Запорожья их было 1 400. Это говорит о масштабах глубины оборонительной конструкции. Так что тут задача для Украины чрезвычайно серьезная, — сказал полковник.

Оборона россиян включает в себя как крупные рвы и различные минные поля, так и оборонительные траншеи, артиллерийские позиции и резервные районы.

Хотя Силы обороны Украине еще не прорвали первую линию обороны, небольшие успехи все же есть.

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По словам эстонского полковника, Украина может использовать каждый из своих инструментов лучше, точнее, чем россияне, потому что боевая разведка у украинцев намного лучше. Поэтому мы можем осуществлять точные удары в тыл врага, лишая оккупантов боеприпасов, топлива, провианта и так далее, что точно нам поможет.

По мнению Вендла, Украина может добиться прогресса до зимы, но насколько — это будет зависеть от действий России, чьи шаги непредсказуемы.

Война в Украине, Естонія, контрнаступ
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