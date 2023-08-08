Ближе к зиме: Генштаб Эстонии о продвижении украинских войск

Заместитель начальника Генерального штаба Эстонии, полковник Март Вендла считает, что Украина пока не добилась значительных успехов в ходе контрнаступления, но ВСУ могут продвинуться ближе к зиме.

Об этом сообщает издание ERR.

По словам Марта Вендла, Силы обороны Украины имеют преимущество перед армией РФ в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, ведь благодаря хорошей боевой разведке ВСУ способны лучше использовать свое вооружение.

Но продвижению Украины мешает довольно протяжный фронт, более чем 1 000 км, и разнообразие рельефа.

Например, на Херсонском направлении противнику очень “помогает” Днепр — широкая река, из-за которой переход на левый берег затруднен.

Если взять Донецкое направление, то этот регион покрыт крупными городами. Это означает, что война на этом направлении или продвижение контрнаступления будет означать постоянные уличные бои.

На Луганском направлении много болот и лесов, что облегчает россиянам оборону.

Март Вендла добавил, что российские войска также значительно усилили оборону с момента ухода из Херсона.

— Если остальные области имеют в среднем по 400 объектов обороны на район, то на направлении Запорожья их было 1 400. Это говорит о масштабах глубины оборонительной конструкции. Так что тут задача для Украины чрезвычайно серьезная, — сказал полковник.

Оборона россиян включает в себя как крупные рвы и различные минные поля, так и оборонительные траншеи, артиллерийские позиции и резервные районы.

Хотя Силы обороны Украине еще не прорвали первую линию обороны, небольшие успехи все же есть.

По словам эстонского полковника, Украина может использовать каждый из своих инструментов лучше, точнее, чем россияне, потому что боевая разведка у украинцев намного лучше. Поэтому мы можем осуществлять точные удары в тыл врага, лишая оккупантов боеприпасов, топлива, провианта и так далее, что точно нам поможет.

По мнению Вендла, Украина может добиться прогресса до зимы, но насколько — это будет зависеть от действий России, чьи шаги непредсказуемы.

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