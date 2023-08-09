Генштаб: Силы обороны за сутки уничтожили 820 российских оккупантов
За сутки украинские защитники ликвидировали 820 российских захватчиков.
В целом на 532-е сутки полномасштабной войны потери оккупантов достигли уже более 251,6 тыс.
Также Силы обороны накануне сожгли восемь вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 17 беспилотников оперативно-тактического уровня, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, пять единиц.
Потери РФ на 9 августа 2023
- личного состава – около 251 620 (+820),
- танков ‒ 4 262 (+8),
- боевых бронированных машин – 8 290 (+12),
- артиллерийских систем – 5 013 (+17),
- реактивных систем залпового огня – 711 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 469 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 312,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 175 (+17),
- крылатых ракет ‒ 1 377,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 479 (+19),
- специальной техники – 742 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 532-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский