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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Генштаб: Силы обороны за сутки уничтожили 820 российских оккупантов

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники ликвидировали 820 российских захватчиков.

В целом на 532-е сутки полномасштабной войны потери оккупантов достигли уже более 251,6 тыс.

Также Силы обороны накануне сожгли восемь вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 17 беспилотников оперативно-тактического уровня, 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн, пять единиц.

Потери РФ на 9 августа 2023

  • личного состава – около 251 620 (+820),
  • танков ‒ 4 262 (+8),
  • боевых бронированных машин – 8 290 (+12),
  • артиллерийских систем – 5 013 (+17),
  • реактивных систем залпового огня – 711 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 469 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 312,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 175 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 1 377,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 479 (+19),
  • специальной техники – 742 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 532-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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