Генштаб: Сили оборони за добу знищили 820 російських окупантів
Упродовж доби українські захисники ліквідували 820 російських загарбників.
Загалом на 532-гу добу повномасштабної війни втрати окупантів сягнули вже понад 251,6 тис.
Також Сили оборони напередодні спалили вісім ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, п’ять одиниць спеціальної техніки.
Втрати РФ на 9 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 251 620 (+820),
- танків ‒ 4 262 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12),
- артилерійських систем – 5 013 (+17),
- реактивних систем залпового вогню – 711 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 469 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 312,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),
- крилатих ракет ‒ 1 377,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19),
- спеціальної техніки ‒ 742 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський