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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Генштаб: Сили оборони за добу знищили 820 російських окупантів

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували 820 російських загарбників.

Загалом на 532-гу добу повномасштабної війни втрати окупантів сягнули вже понад 251,6 тис.

Також Сили оборони напередодні спалили вісім ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, п’ять одиниць спеціальної техніки.

Втрати РФ на 9 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 251 620 (+820),
  • танків ‒ 4 262 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12),
  • артилерійських систем – 5 013 (+17),
  • реактивних систем залпового вогню – 711 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 469 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 312,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 1 377,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 742 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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