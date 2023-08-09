Кабмин разрешил удаленную идентификацию ВПЛ для пенсий и других выплат

Правительство Украины предусмотрело возможность прохождения идентификации получателей пенсионных и социальных выплат, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), по видеоконференцсвязи и в дипломатическом представительстве или консульском учреждении для находящихся за рубежом.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 8 августа.

Также определено, что Ощадбанк продолжит выплаты таким ВПЛ до конца текущего года и без дополнительного прохождения идентификации.

Как сообщалось, Ощадбанк в июле сперва предупредил получателей-ВПЛ о необходимости пройти после 1 сентября физическую идентификацию для продолжения выплат.

Однако затем во исполнение поручения Кабмина отозвал это предупреждение в связи с подготовкой в правительстве новых решений на этот счет.

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