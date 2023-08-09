Кабмин разрешил удаленную идентификацию ВПЛ для пенсий и других выплат
Правительство Украины предусмотрело возможность прохождения идентификации получателей пенсионных и социальных выплат, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), по видеоконференцсвязи и в дипломатическом представительстве или консульском учреждении для находящихся за рубежом.
Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании 8 августа.
Также определено, что Ощадбанк продолжит выплаты таким ВПЛ до конца текущего года и без дополнительного прохождения идентификации.
Как сообщалось, Ощадбанк в июле сперва предупредил получателей-ВПЛ о необходимости пройти после 1 сентября физическую идентификацию для продолжения выплат.
Однако затем во исполнение поручения Кабмина отозвал это предупреждение в связи с подготовкой в правительстве новых решений на этот счет.
Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.Наталья Луценко, Оксана Лотоцкая