Кабмін дозволив віддалену ідентифікацію ВПО для пенсій та інших виплат

Уряд України передбачив можливість проходження ідентифікації одержувачів пенсійних і соціальних виплат, яких взято на облік як внутрішньо переміщених осіб (ВПО), за допомогою відеоконференцзв’язку та в дипломатичному представництві або консульській установі для тих, хто перебуває за кордоном.

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 8 серпня.

Також визначено, що Ощадбанк продовжить виплати таким ВПО до кінця поточного року і без додаткового проходження ідентифікації.

Як повідомлялося, Ощадбанк у липні спершу попередив одержувачів-ВПО про необхідність пройти після 1 вересня фізичну ідентифікацію для продовження виплат.

Однак потім на виконання доручення Кабміну відкликав це попередження у зв’язку з підготовкою в уряді нових рішень щодо цього.

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