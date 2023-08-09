Кабмін дозволив віддалену ідентифікацію ВПО для пенсій та інших виплат
Уряд України передбачив можливість проходження ідентифікації одержувачів пенсійних і соціальних виплат, яких взято на облік як внутрішньо переміщених осіб (ВПО), за допомогою відеоконференцзв’язку та в дипломатичному представництві або консульській установі для тих, хто перебуває за кордоном.
Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 8 серпня.
Також визначено, що Ощадбанк продовжить виплати таким ВПО до кінця поточного року і без додаткового проходження ідентифікації.
Як повідомлялося, Ощадбанк у липні спершу попередив одержувачів-ВПО про необхідність пройти після 1 вересня фізичну ідентифікацію для продовження виплат.
Однак потім на виконання доручення Кабміну відкликав це попередження у зв’язку з підготовкою в уряді нових рішень щодо цього.
Міжнародна спільнота обговорює зустріч, що відбулась на вихідних в Саудівській Аравії і була присвячена мирному плану президента України Володимира Зеленського. Зібралися представники понад 40 країн. Дипломати кажуть, сам факт, що такі консультації відбулися, а Росію на них не запросили – це великий успіх.Наталя Луценко, Оксана Лотоцька