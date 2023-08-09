Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 09.08.2023 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
Об этом 9 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 09.08.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 532-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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