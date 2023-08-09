Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 09.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Про це 9 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 09.08.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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