Ташева назвала главные темы и вопросы саммита Крымской платформы

На саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа, будет обсуждаться территориальная целостность и будущее Крыма, а также безопасность в Азово-Черноморском регионе. Кроме того, Украина ожидает увеличения количества стран — участников саммита.

Об этом эфире телемарафона Єдині новини сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Она отметила, что на саммите будут обсуждать не только территориальную целостность Крыма, но и будущее полуострова.

— Какие интеграционные процессы будут происходить, как в экономическом плане Крым будет развиваться. И это в первую очередь составляющая Украины. Мы представим свое видение: и президент, и премьер-министр, и председатель Верховной Рады. Конечно, мы ожидаем от международных партнеров поддержку наших действий по реинтеграции полуострова, — рассказала Ташева.

Кроме того, будет обсуждаться и безопасность в Азово-Черноморском регионе.

— Мы это обязательно должны обсудить. Потому что все вопросы по зерновым коридорам связаны с безопасностью в Азово-Черноморском регионе, — добавила она.

Представитель президента также отметила, что Украина ожидает увеличение количества стран — участников саммита.

— Формат оффлайн и онлайн предусматривает большее привлечение. Даже в прошлом году нас было больше, чем в 2021-м. Ну и кроме августовского форума, мы планируем и парламентский саммит, который состоится 24 октября в Праге. И это тоже очень важный трек Крымской платформы, — подытожила Ташева.

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