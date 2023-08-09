Ташева назвала главные темы и вопросы саммита Крымской платформы
На саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа, будет обсуждаться территориальная целостность и будущее Крыма, а также безопасность в Азово-Черноморском регионе. Кроме того, Украина ожидает увеличения количества стран — участников саммита.
Об этом эфире телемарафона Єдині новини сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
Она отметила, что на саммите будут обсуждать не только территориальную целостность Крыма, но и будущее полуострова.
— Какие интеграционные процессы будут происходить, как в экономическом плане Крым будет развиваться. И это в первую очередь составляющая Украины. Мы представим свое видение: и президент, и премьер-министр, и председатель Верховной Рады. Конечно, мы ожидаем от международных партнеров поддержку наших действий по реинтеграции полуострова, — рассказала Ташева.
Кроме того, будет обсуждаться и безопасность в Азово-Черноморском регионе.
— Мы это обязательно должны обсудить. Потому что все вопросы по зерновым коридорам связаны с безопасностью в Азово-Черноморском регионе, — добавила она.
Представитель президента также отметила, что Украина ожидает увеличение количества стран — участников саммита.
— Формат оффлайн и онлайн предусматривает большее привлечение. Даже в прошлом году нас было больше, чем в 2021-м. Ну и кроме августовского форума, мы планируем и парламентский саммит, который состоится 24 октября в Праге. И это тоже очень важный трек Крымской платформы, — подытожила Ташева.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский