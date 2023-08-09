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Україна
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Ташева назвала головні теми та питання саміту Кримської платформи

Таміла Ташева
Фото: УНІАН

На саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня, обговорюватиметься територіальна цілісність та майбутнє Криму, а також безпека в Азово-Чорноморському регіоні. Крім того, Україна очікує збільшення кількості країн – учасників саміту.

Про це ефірі телемарафону Єдині новини повідомила постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Вона зауважила, що на саміті обговорюватимуть не лише територіальну цілісність Криму, а й майбутнє півострова.

– Які інтеграційні процеси будуть відбуватися, як в економічному плані Крим буде розвиватися. І це насаперед складова України. Ми представимо своє бачення: і президент, і прем’єр-міністр, й голова Верховної Ради. Звісно, ми очікуємо від міжнародних партнерів підтримку наших дій щодо реінтеграції півострова, – розповіла Ташева.

Крім того, обговорюватиметься і складова щодо безпеки в Азово-Чорноморському регіоні.

– Ми це обов’язково маємо обговорити. Тому що всі питання щодо зернових коридорів пов’язані з безпекою в Азово-Чорноморському регіоні, – додала вона.

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Представник президента також наголосила, що Україна очікує збільшення кількості країн – учасників саміту.

– Формат офлайн і онлайн передбачає більше залучення. Навіть минулого року нас було більше, ніж у 2021-му. Ну й окрім серпневого форуму, ми плануємо й парламентський саміт, який відбудеться 24 жовтня у Празі. І це теж дуже важливий трек Кримської платформи, – підсумувала Ташева.

 

Війна в Україні, Крим, Кримська платформа, Таміла Ташева
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