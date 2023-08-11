Списки людей, которые смогут заменить уволенных военкомов, уже составлены — Вениславский

Процесс увольнения областных военкомов будет происходить очень быстро. Списки людей, которые смогут их заменить, уже составлены.

Об этом заявил член Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

— Это будет сделано очень быстро. После того, как президент несколько месяцев назад выступил с инициативой обновления этого кадрового состава за счет тех военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война, честь и достоинство. И они точно не будут тиражировать другие ценности, — сказал он в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Вениславского, списки военных, которые могут заменить руководителей ТЦК СП и которые не будут дискредитировать себя, составлены.

В то же время речь не идет о командирах, или офицерах, которые сегодня командуют боевыми подразделениями.

— К большому сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие получают ранения, и по заключению ВВК они не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или ограниченно годными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей нынешних территориальных центров, — объяснил Вениславский.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Всего уже есть 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов, объявлено 33 подозрения.

По результатам заседания СНБО было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

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