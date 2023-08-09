В Украине ведут 135 мониторингов образа жизни военкомов — глава НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало 135 мониторингов образа жизни военкомов из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил в комментарии украинским журналистам.
— Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1 795). Это не значит, что в каждом мониторинге стоит ожидать нарушений, — отметил глава НАПК.
По его словам, мониторинг образа жизни может подтвердить тот факт, что большинство работников ТЦК и СП являются добропорядочными.
Он отметил, что не все военкомы ездят на автомобилях Mercedes, а большинство из них имеют обычное жилье, машину Lanos и не имеют вилл в Испании или где-либо за границей.
Фото: НАПК
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский