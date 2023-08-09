В Украине ведут 135 мониторингов образа жизни военкомов — глава НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало 135 мониторингов образа жизни военкомов из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил в комментарии украинским журналистам.

— Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1 795). Это не значит, что в каждом мониторинге стоит ожидать нарушений, — отметил глава НАПК.

По его словам, мониторинг образа жизни может подтвердить тот факт, что большинство работников ТЦК и СП являются добропорядочными.

Он отметил, что не все военкомы ездят на автомобилях Mercedes, а большинство из них имеют обычное жилье, машину Lanos и не имеют вилл в Испании или где-либо за границей.

Фото: НАПК

Источник : Укринформ

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