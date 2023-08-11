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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Cписки людей, які зможуть замінити звільнених військкомів, вже складені – Веніславський

Федір Веніславський
Фото: Офіс президента

Процес звільнення обласних військкомів відбуватиметься дуже швидко. Списки людей, які зможуть їх замінити, вже складені.

Про це заявив член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

– Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна, честь та гідність. І вони точно не будуть тиражувати інші цінності, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами Веніславського, списки військових, які можуть замінити керівників ТЦК СП та які не дискредитуватимуть себе, складені.

Водночас не йдеться про командирів, або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.

– На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення, і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів, – пояснив Веніславський.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо результатів перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Загалом вже є 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, оголошено 33 підозри.

За результатами засідання РНБО було ухвалено рішення про звільнення всіх обласних військкомів.

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Війна в Україні, звільнення, Федір Веніславський
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