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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Дополнительные пункты наблюдения и минирования. ВСУ укрепили границу с Беларусью

Дополнительные пункты наблюдения и минирования. ВСУ укрепили границу с Беларусью
Фото: Генштаб ВСУ

На границе Ровенской области, которая граничит с Беларусью, увеличили количество наблюдательных постов, создали новые опорные позиции и заминировали территорию.

Об этом сообщается на официальной странице Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.

Как рассказал командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев, признаков того, что враг готовится к наступлению с севера, пока нет.

– На участке границы на территории Ровенской области увеличено количество наблюдательных постов, образованы новые опорные позиции, открыто более 15 новых опорных позиций, уложены десятки тысяч мин, а среди них не менее 20 процентов — это противопехотные мины в управляемом варианте, – отметил Наев.

По его словам, месяц назад командующие и командиры в Северной операционной зоне получили задание по минированию местности, обустройству новых оборонительных позиций, укреплению охраны и обороны важных гражданских объектов критической инфраструктуры.

Дополнительные пункты наблюдения и минирования. ВСУ укрепили границу с Беларусью

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Дополнительные пункты наблюдения и минирования. ВСУ укрепили границу с Беларусью

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Дополнительные пункты наблюдения и минирования. ВСУ укрепили границу с Беларусью

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Наев отметил, что все поставленные задачи были выполнены.

– В настоящее время угрозы нет, но она может образоваться в дальнейшем. И для того, чтобы с этого дня врагу создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, понадобится не менее полутора месяцев, – добавил военный.

Дополнительные пункты наблюдения и минирования. ВСУ укрепили границу с Беларусью

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Напомним, представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге заявил, что несмотря на преимущества врага на фронте, ВСУ совершили чудо, оттеснив российских оккупантов на оборонительные позиции.

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Беларусь, ВСУ, Минирование, Ровенская область, Сергей Наев
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