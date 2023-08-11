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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Додаткові пункти спостереження та мінування. ЗСУ укріпили кордон із Білоруссю

Додаткові пункти спостереження та мінування. ЗСУ укріпили кордон із Білоруссю
Фото: Генштаб ЗСУ

На кордоні Рівненської області, яка межує з Білоруссю, збільшили кількість спостережних постів, створили нові опорні позиції та замінували територію.  

Про це повідомляють на офіційній сторінці Командування Об’єднаних сил ЗСУ у Facebook.

Як розповів командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв, ознак того, що ворог готується до наступу з півночі, наразі немає.

На ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, утворено нові опорні позиції, відкрито понад 15 нових опорних позицій, закладено десятки тисяч мін, серед яких не менше від 20 відсотків – це протипіхотні міни в керованому варіанті, – зазначив Наєв.

За його словами, місяць тому командувачі та командири у Північній операційній зоні отримали завдання щодо мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони й оборони важливих цивільних об’єктів критичної інфраструктури.

Додаткові пункти спостереження та мінування. ЗСУ укріпили кордон із Білоруссю

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Додаткові пункти спостереження та мінування. ЗСУ укріпили кордон із Білоруссю

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Додаткові пункти спостереження та мінування. ЗСУ укріпили кордон із Білоруссю

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Наєв наголосив, що усі поставлені завдання були виконані. 

– Наразі загрози немає, але вона може утворитися згодом. І для того, щоб із цього дня ворогові створити необхідні сили та розпочати тут наступальні дії, знадобиться не менш ніж півтора місяця, – додав військовий.

Додаткові пункти спостереження та мінування. ЗСУ укріпили кордон із Білоруссю

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу заявив, що попри переваги ворога на фронті, ЗСУ зробили диво, відтіснивши російських окупантів на оборонні позиції.

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Білорусь, ЗСУ, Мінування, Рівненська область, Сергій Наєв
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