ЗСУ зробили диво, відтіснивши російських окупантів на оборонні позиції – Пентагон
Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу заявив, що попри переваги ворога на фронті, ЗСУ зробили диво, відтіснивши російських окупантів на оборонні позиції.
– Вони у жорсткій боротьбі. Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли розпочнеться будь-який контрнаступ, це буде важкий бій, – сказав Райдер.
За словами речника, США мають намір продовжувати працювати з українськими військами. Зокрема, допомагати з озброєнням, а також навчанням.
– Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії, – наголосив Райдер.
Представник Міністерства оборони США наголосив, що Сили оборони України за дуже короткий термін реалізували всі можливості та досягти визначних результатів у далеко не ідеальній ситуації.
– У майбутньому ми продовжимо консультуватися з ними, продовжимо навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю битву, – додав він.
Раніше ми розповідали, що за два місяці активних наступальних дій Сил оборони українські військові майже повністю знищили першу з трьох ліній оборони РФ.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко