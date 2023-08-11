ЗСУ зробили диво, відтіснивши російських окупантів на оборонні позиції – Пентагон

Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу заявив, що попри переваги ворога на фронті, ЗСУ зробили диво, відтіснивши російських окупантів на оборонні позиції.

– Вони у жорсткій боротьбі. Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли розпочнеться будь-який контрнаступ, це буде важкий бій, – сказав Райдер.

За словами речника, США мають намір продовжувати працювати з українськими військами. Зокрема, допомагати з озброєнням, а також навчанням.

– Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії, – наголосив Райдер.

Представник Міністерства оборони США наголосив, що Сили оборони України за дуже короткий термін реалізували всі можливості та досягти визначних результатів у далеко не ідеальній ситуації.

– У майбутньому ми продовжимо консультуватися з ними, продовжимо навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю битву, – додав він.

Раніше ми розповідали, що за два місяці активних наступальних дій Сил оборони українські військові майже повністю знищили першу з трьох ліній оборони РФ.

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