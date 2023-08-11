Руководство Бюро экономической безопасности уволили — нардеп Железняк
Руководство Бюро экономической безопасности Украины уволили.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.
По его словам, временно исполняющим обязанности назначили заместителя руководителя БЭБ Андрея Пащука.
— Это уже 6-я смена руководства ГФС (которое стало БЭБ) за последние три года, — добавил Железняк.
Напомним, 11 апреля Кабмин уволил с должности главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.
Временно исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый заместитель Мельника — Эдуард Федоров.
Недавно в Верховной Раде обратили внимание, что с начала июля 2023 года руководство БЭБ, а именно Эдуард Федоров и его первый заместитель Виталий Гагач, ушли в отпуска, а затем, так и не став к работе, ушли на больничные.
Фото: Бюро економической безопасности
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