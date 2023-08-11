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Руководство Бюро экономической безопасности уволили — нардеп Железняк

Едуард Федоров

Руководство Бюро экономической безопасности Украины уволили.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

По его словам, временно исполняющим обязанности назначили заместителя руководителя БЭБ Андрея Пащука.

— Это уже 6-я смена руководства ГФС (которое стало БЭБ) за последние три года, — добавил Железняк.

Напомним, 11 апреля Кабмин уволил с должности главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

Временно исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый заместитель Мельника — Эдуард Федоров.

Недавно в Верховной Раде обратили внимание, что с начала июля 2023 года руководство БЭБ, а именно Эдуард Федоров и его первый заместитель Виталий Гагач, ушли в отпуска, а затем, так и не став к работе, ушли на больничные.

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Фото: Бюро економической безопасности

звільнення, нардеп, Ярослав Железняк
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
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