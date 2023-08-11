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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Керівництво Бюро економічної безпеки звільнили – нардеп Железняк

Едуард Федоров

Керівництво Бюро економічної безпеки України звільнили.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

За його словами, тимчасовим виконувачем обов’язків призначили заступника керівника БЕБ Андрія Пащука.

– Це вже 6-та зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні три роки, – додав Железняк.

Нагадаємо, 11 квітня Кабмін звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Тимчасовим виконувачем обов’язків директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.

Нещодавно у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво БЕБ, а саме Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.

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Фото: Бюро економічної безпеки

звільнення, нардеп, Ярослав Железняк
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