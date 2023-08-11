Керівництво Бюро економічної безпеки звільнили – нардеп Железняк
Керівництво Бюро економічної безпеки України звільнили.
Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.
За його словами, тимчасовим виконувачем обов’язків призначили заступника керівника БЕБ Андрія Пащука.
– Це вже 6-та зміна керівництва ДФС (яке стало БЕБ) за останні три роки, – додав Железняк.
Нагадаємо, 11 квітня Кабмін звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.
Тимчасовим виконувачем обов’язків директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.
Нещодавно у Верховній Раді звернули увагу, що з початку липня 2023 року керівництво БЕБ, а саме Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач, пішли у відпустки, а згодом, так і не ставши до роботи, пішли на лікарняні.
Фото: Бюро економічної безпеки
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