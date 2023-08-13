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Поводов для ажиотажа нет: Маляр опровергла слухи о продвижении ВСУ на Херсонщине

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине и продвижения ВСУ там, однако поводов для этого нет.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест. Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и откинуть врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно, — подчеркнула Маляр.

Она подтвердила, что там определенные подразделения выполнили поставленную задачу.

— Это предсказуемо, ведь наша цель — вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность, — добавила она.

Напомним, что ранее Институт изучения войны сообщал, что, вероятно, украинские войска совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области.

Война в Украине, Ганна Маляр, Херсонская область
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