Поводов для ажиотажа нет: Маляр опровергла слухи о продвижении ВСУ на Херсонщине
Снова начался экспертный ажиотаж вокруг левого берега на Херсонщине и продвижения ВСУ там, однако поводов для этого нет.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
— Поводов для ажиотажа нет. Я только что вернулась из тех мест. Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и откинуть врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно, — подчеркнула Маляр.
Она подтвердила, что там определенные подразделения выполнили поставленную задачу.
— Это предсказуемо, ведь наша цель — вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность, — добавила она.
Напомним, что ранее Институт изучения войны сообщал, что, вероятно, украинские войска совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко